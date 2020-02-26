Bakan Pakdemirli: 1231 projeye 310 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 1231 projeye 310 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 1231 projeye 310 milyon lira hibe sağlanacak

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6'ıncı başvuru çağrısı 1'inci grubunda destek almaya hak kazanan 1231 projeye 310 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 1231 projeye 310 milyon lira hibe sağlanacak, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6'ıncı başvuru çağrısı 1'inci grubunda destek almaya hak kazanan 1231 projeye 310 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi. Bu çerçevede, TKDK'nın 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6'ıncı başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 1'inci Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Onaylanan 1231 projeye toplam 310 milyon lira hibe sağlanacak. Bu sayede kırsalda 550 milyon liralık yatırım yapılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin; 876'sı bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi paketlenmesi yatırımı, 169'u arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 61'i zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 91'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 2'si su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 6'sı makine parkı yatırımı, 26'sı da yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor."

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
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