Bakan Pakdemirli : "Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli : "Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı"

10.11.2020 10:12
Bakan Pakdemirli :

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını belirterek, 6 Kasım itibariyle ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını belirterek, 6 Kasım itibariyle ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne kanatlı et ve ürünleri ihracatının yapılması amacıyla yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini açıkladı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden resmi temas ve görüşmelerin ardından "Türkiye'den Çin'e İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağında" anlaşma sağlandı.

Hazırlanan veteriner sağlık sertifikası modeli ve ülkemizden ihracat talebi bulunan 38 adet işletme bilgisi Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine iletildi. Anlaşmaların ardından 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı.

Bakan Pakdemirli; "Ülkemizden Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatı gerçekleştirilecek. Bakanlığımız tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda, kanatlı eti ve ürünlerinin ihracatında, dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapıları Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için bakanlık olarak onaylı işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"DÜNYANIN 73 ÜLKESİNE KANATLI ETİ İHRAÇ EDİYORUZ"

Türkiye'nin kanatlı et üretiminde dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Üretimden tüketime tüm aşamalarda gıda güvenilirliğini uyguluyoruz. Bu güvenilirliği sağladığımız için söz konusu ürünlerimizi Irak, Gürcistan, Japonya, Rusya Federasyonu ve Gümrük Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 73 ülkeye ihraç etmekteyiz. 2019 yılında 613 milyon dolar, kanatlı et ve ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bu ihracatımızı daha artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı içerisinde Çin'e süt ürünleri ihracatının da başladığını ve 56 işletmenin onaylandığını hatırlatarak, hali hazırda süt ürünleri ihracatının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

Bakan Pakdemirli : Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Bakan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli : 'Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı' - Son Dakika Ekonomi


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