Bakan Pakdemirli: 14 bin 839 kişiye istihdam imkânı sağlanacak - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kabul edilen 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe desteği vereceklerini belirterek, bu sayede 14 bin 839 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri 13'üncü Etap kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlara ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına toplam 970 milyon 173 bin lira hibe vereceklerini bildirdi. Desteklerden faydalanmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvuruların 14 Kasım 2019 tarihinde sona erdiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında il müdürlüklerimize 6 bin 591 başvuru yapıldı. Yapılan ilk değerlendirme sonucu başvuruların 2 bin 783'ü bakanlığımıza gönderildi. Merkez Değerlendirme Komisyonu bu başvuruların 2 bin 745 adedini desteklemeye uygun gördü. Uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız. Bu projeler sayesinde 14 bin 839 kişiye istihdam da sağlamış olacağız."

Bakan Pakdemirli, hibe sözleşmelerinin uygun görülen proje sahipleri ile il müdürlükleri arasında imzalanacağını belirterek, böylece yatırım sürecinin başlayacağını ve 15 Kasım 2020 tarihine kadar projenin fiziki olarak tamamlanacağını dile getirdi.