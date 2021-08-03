Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "152 orman yangını kontrol altında, 11 orman yangını devam ediyor" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 152 orman yangının kontrol altında olduğunu, 11 orman yangının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, çıkan yangınlardan 152 orman yangının kontrol altına alındığını, 11 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Antalya'da 19 yangından 2'si, Muğla'da 13 yangından 5'i, Isparta'da 2 yangından 1'i, Denizli 3 yangından 1'i, Balıkesir'de 6 yangından 1'i, Manisa 9 yangından 1'i devam ediyor.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman Kahramanları'nın 6 ilde, 11 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)