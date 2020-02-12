Bakan Pakdemirli: 17 yılda buğday ticaretinden 12,5 milyar dolar gelir sağlandı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 17 yılda buğday ticaretinden ülke ekonomisine 12,5 milyar dolarlık gelir sağlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayacak buğday üretimi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "2002-2019 yılları arasında 17,5 milyar dolar karşılığı 63,7 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığında 29,9 milyar dolar değerinde 75,7 milyon tonluk buğday ve buğday mamulleri ihracatımız olduğu görülmektedir. Bu demektir ki 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir" dedi. Bakan Pakdemirli, buğday üretim fazlasının mamul madde ihracatında kullanılmakta olduğunu, bu yönüyle buğdayda uzun dönem ortalamasında net ihracatçı olan Türkiye'nin, un, irmik, bulgur gibi ürün ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu belirtti. Buğday üretimini artırmak amacıyla çiftçilere ödenen hububat prim desteklerine de değinen Bakan Pakdemirli, hububat prim desteklerini geçen yıla göre yüzde 100 oranında artırdıklarını kaydetti.