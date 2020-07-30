Bakan Pakdemirli: 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'nin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale Yenicede'ki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'nin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale Yenicede'ki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, İzmir Balçova yangınını, yangın idari yönetim helikopterinden inceleyerek kara birliklerini yönlendirdi. Pakdemirli, İzmir Torbalı, Manisa Soma, Antalya Manavgat ve Aksu, Hatay Dörtyol, Muğla Marmaris ve Seydikemer, İzmir Aliağa ve Balçova, Konya Beyşehir, Hatay Alahan ve İskenderun, Şırnak, Gaziantep İslahiye ve Balıkesir İvrindi'de meydana gelen orman yangınların kontrol altına alındığını; Bursa Kestel ve Gürsü ile Aydın Bozdoğan'daki yangınların  söndürüldüğünü; Çanakkale Yenicede'ki yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, bugün meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu şöyle aktardı: "Konya'da Beyşehir Yeşildağ Orman İşletme Şefliği Dumanlı Mevkiinde saat 10: 00'da meydana gelen orman yangına saat 10: 25'de ilk müdahale edildi. Yangına 4 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 70 söndürme işçisi ile yangın kontrol altına alındı. İzmir Akhisar Soma Orman İşletme Şefliği Adilköy Mevkiinde saat 13: 33'de başlayan orman yangınına saat 13: 45'de ilk müdahale yapıldı. 3 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 60 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. İzmir Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova barajı Mevkiinde saat 16: 08'de meydana gelen orman yangınına saat 16: 18'de ilk müdahale yapıldı. 10 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 210 söndürme işçisinin müdahale bulunduğu yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman İşletme Müdürlüğü,  Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim içi Mevkiinde saat 16: 14'de başlayan orman yangınına saat 16: 24'de ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 45 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Serinyol Orman İşletme Şefliği Alahan Mevkiinde saat 13: 50'de meydana gelen orman yangınına saat 14: 02'de ilk müdahale yapıldı. 4 helikopter, 1 uçak, 57 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 250 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Kabalı Orman İşletme Şefliği Kızıldam Köyü Mevkiinde saat 14: 04'de meydana gelen orman yangınına saat 14: 20'de ilk müdahale yapıldı. 8 helikopter, 2 uçak, 46 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 240 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor."

Haber:  ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:46

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 19 orman yangınından 15'i kontrol altında, 3'ü söndürüldü - Son Dakika
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