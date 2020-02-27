Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '2 bin 153 personel alımı yapacağız' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2 bin 153 personel alımı yapacağız"

6 saat önce

Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bakan Pakdemirli'nin konuşması Bakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

Temel eğitimleri devam eden memur adaylarıyla buluşma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Bakan Pakdemirli'nin toplu fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Pakdemirli: "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız."

Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 personel alımı yapacağız

Bekir Pakdemirli, Antalya, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:20 Kaynak: AA
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