Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 personel alımı için başvurular 15-22 Mayıs'ta - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 personel alımıyla ilgili başvuruları 15 ile 22 Mayıs günleri arasında almaya başlayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, videokonferansla 81 il ve 922 ilçe tarım ve orman müdürleriyle bir araya geldi. Bu yıl ramazan ayının salgın nedeniyle buruk ve mahzun geçtiğini dile getiren Pakdemirli, alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek gösterilen ülke söyledi. Pakdemirli, bu süreçte tarım ve orman sektörünün de büyük gayret ve emek ortaya koyarak, ülkenin dik duruşuna omuz verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte verilen desteklerle tarımsal üretimdeki artışın büyük ivme kazandığını belirten Pakdemirli, "Tarım orman sektörü olarak 2019 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) yüzde 6,4'lük katkı yaparak, ülke ekonomisine de güçlü destek sağladık. Bugün ülkemiz; tarımsal gayri safi milli hasıla açısından Hollanda, İspanya, Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider konumuna gelmiştir" dedi.

'TARIMSAL HASILA 275 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI'

Son 18 yılda yapılan yatırımlar ve verilen destekler ile Türkiye'nin güçlü tarım ve orman altyapısına kavuştuğunu anlatan Bakan Pakdemirli, bu dönemde sektöre 310 milyar lira destek verdiklerini, 565 baraj inşa ettiklerini, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını ve böylece tarımsal hasılayı 7,5 kat artışla 275 milyar liraya ulaştırdıklarını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, daha önce açıkladıkları 2 bin 153 personel alımıyla ilgili başvuruları 15-22 Mayıs'ta almaya başlayacaklarını da söyledi.