Bakan Pakdemirli: 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır" ifadesini kullandı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,