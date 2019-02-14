Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "2 Dakikalık Kuyruklara Laf Edenler Her Şeyi Kuyrukla Satıyor"

Bakan Pakdemirli: "2 Dakikalık Kuyruklara Laf Edenler Her Şeyi Kuyrukla Satıyor"

46 dakika önce

Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, teşkilatını yaptığı ziyarette, "Bugün 2 dakikalık kuyrukları laf edenlerin her şeyi kuyrukla satıyor" dedi.

Bakan Pakdemirli:
Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, teşkilatını yaptığı ziyarette, "Bugün 2 dakikalık kuyrukları laf edenlerin her şeyi kuyrukla satıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Kırşehir incelemelerine Vali İbrahim Akın'ın ziyareti ile başladı. Valilikten Kırşehir Belediyesine giden Bakan Pakdemirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den şehirde yapılan yatırımlar noktasında brifing aldı. Görsel olarak da yapılan yatırımları ve yeni projeleri inceleyen Bakan Pakdemirli, Kırşehir Belediyesine her türlü desteğin verilmesini istedi. Tarımsal Üretim Protokolü İmza töreni öncesinde AK Parti Kırşehir teşkilatına geçen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "70'li yılları hatırlayalım, bugün ihtiyaç malzemesi yani temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkalda, markette her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim 2 dakikalık kuyruklara laf ediyorlar ya onlar her şeyi kuyrukla satıyorlardı. Kuyrukla ve karne ile satıyorlardı. Otomobilinize bir depo benzin almak için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiyeyi bu hale getirmişlerdi" dedi. Türkiye'nin kaynak yoksunu bir ülke olmadığının da altını çizen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye kaynak yoksunu bir ülke değil ama koalisyonlar ülkeye yaramıyordu. Özal'la birlikte Türkiye bir atılıma girdi. Bu atılım sayesinde de Türkiye yüzde 5 büyüdü. 90'lı yıllarda Türkiye yine koalisyonların ağına düştü. 2000'li yıllara kadar Türkiye güzel ve aydınlık günler göremedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkın derdini dert eden halka hizmet etmeyi şiar edinmiş bir parti geldi ve büyük hizmetlere imza attı." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:07:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "2 Dakikalık Kuyruklara Laf Edenler Her Şeyi Kuyrukla Satıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]