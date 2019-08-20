Bakan Pakdemirli: " 2 gün 5 saat sonra Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı"
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Bakan Pakdemirli: " 2 gün 5 saat sonra Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı" -" Yangınlarla mücadele orman teşkilatımız açık ara dünyada lider" -"Gün boyu 19 helikopter 237 arazöz 25 dozer ve bin 200 personelle burada çalıştık" -" Son duman tütene kadar sahada olmaya devam edeceğiz"
Bakan Pakdemirli: " 2 gün 5 saat sonra Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı" Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
-" Yangınlarla mücadele orman teşkilatımız açık ara dünyada lider"
-"Gün boyu 19 helikopter 237 arazöz 25 dozer ve bin 200 personelle burada çalıştık"
-" Son duman tütene kadar sahada olmaya devam edeceğiz"
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