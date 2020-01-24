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Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" - ANKARA
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