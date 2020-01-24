Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: '2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz"

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "2 milyar 384 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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