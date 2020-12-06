Bakan Pakdemirli: "2012'den bu yana IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon avro destek verildi" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2012'den bu yana IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon avro destek verildi"

06.12.2020 16:26
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan, Türkiye'nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi UKAFEST, 7-9 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan, Türkiye'nin kırsal kalkınmasının geliştirilmesini amaçlayan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi UKAFEST, 7-9 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliği tarım politikalarının önemli bir unsuru olan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı'nın bileşeni Kırsal Ağın 2008 yılından itibaren tüm üye ülkelerde uygulandığını söyledi.

Bu çerçevede, Türkiye'de de IPARD programı kapsamında 2017 yılında Ulusal Kırsal Ağ kurulduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Bu sayede kırsal kalkınma programları daha etkin uygulanıyor. Bununla beraber, mevcut programlar arasında koordinasyon sağlayarak, kırsal alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin ve diğer paydaşların katılımını da teşvik etmiş oluyoruz" dedi.

"IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon avro destek verildi"

Bakan Pakdemirli, IPARD programları ile şu ana kadar 14 bin 476 projenin desteklendiğini söyledi. Pakdemirli, "2012 ve 2016 yılları arasında uygulanan IPARD I programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkısıyla 10 bin 653 projeye bir milyar 45 milyon avro, IPARD II kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 823 projeye 206 milyon avro hibe desteği sağlandı. Böylece toplamda 14 bin 476 proje desteklendi" diye konuştu.

Etkinlikte 42 başarılı yatırım tanıtılacak

7-9 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız ve ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kooperatifler, dernekler, çiftçiler, yerel eylem dernekleri katılacak.

Kongre kapsamında, öne çıkan ve hayata geçirilecek konulara ilişkin 8 temada toplantılar düzenlenecek. UKAFEST etkinliğinde 42 başarılı kırsal kalkınma yatırımının tanıtımı da yapılacak. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: '2012'den bu yana IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon avro destek verildi' - Son Dakika


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