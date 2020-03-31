Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı

12 dakika önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılında ülkemizde ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı.

Bakan Pakdemirli: 2019'da 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2019 yılında ülkemizde ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı. Fidanların 50 milyonunu yurt dışına ihraç ettik. Yapılan ihracattan 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin birçok bitki ve meyve türünün anavatanı olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin meyve ve fidan yetiştiriciliği konusunda iklim ve ekolojik koşullar bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2019 yılında ülkemizde ceviz, badem başta olmak üzere 100 milyon adet meyve fidanı üretimi yapıldı. Üretimi yapılan fidanların 50 milyonunu yurt dışına ihraç ettik. Yapılan ihracattan 97 milyon dolar döviz geliri elde edildi" dedi.

2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artırılan ihracatın 2019 yılında 55 ülkeye yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "İhracata en fazla konu olan türler ise; servi türleri, ıhlamur, ardıç, süs eriği, süs elması, ceviz, elma, zeytin, badem ve kirazdır" dedi.

'TÜRKİYE FİDANCILIK SEKTÖRÜNDE NET İHRACATÇI'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin fidancılık sektöründe net ihracatçı konumunda olduğunu, gelinen bu noktada kazanılan ihracat ivmesinin artarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek Avrupa Birliği normları gerekse ihracat yaptığımız ülkelerin talepleri doğrultusunda ismine doğru, güvenilir, hastalık ve zararlılardan ari fidan üretimi ile ilgili mevzuat çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ihraç edilen fidanların 2019 yılından itibaren, ülkemizde hastalık ve zararlılar yönünden kontrolleri yapılıp sertifikalandırılmış olma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle kalitesiz fidanların yurt dışına satışı yasaklanarak mevcut pazar payının kaybedilme riski önlenmiştir."

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:25 Kaynak: DHA

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