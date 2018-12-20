Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, 2019 hedeflerini açıkladı

Bakan Pakdemirli, 2019 hedeflerini açıkladı

2 saat önce

Bakan Pakdemirli, "Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz.

Bakan Pakdemirli, 2019 hedeflerini açıkladı, System.String[]
Bakan Pakdemirli, "Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz. İşlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak. 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 

Ekonomi
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