Bakan Pakdemirli: "2021'de üreticilerimize toplam 24 milyar lira destek vereceğiz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2021'de üreticilerimize toplam 24 milyar lira destek vereceğiz"

24.12.2020 13:55
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'de üreticilere 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'de üreticilere 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceklerini söyledi.

Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Forumu'na çevirim içi olarak katıldı.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yıl küresel çapta tüm ekonomileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Her sektör gibi tarım ve gıda sektörünün de salgından etkilendiğini belirten Pakdemirli, tarımın insanoğlunun en eski uğraşı olduğunu, sektörün sadece gıda ihtiyacını karşılamada değil, gelir ve kalkınmada da önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye'de salgın sürecinin başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Pandemi başladıktan sonra tarımsal destek ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar tam 101 tedbiri hayata geçirdik." dedi.

Süreç içinde tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, gıda üretim ve imalat tesislerini yasaklardan muaf tuttuklarını anımsattı.

Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımı ve bilgiye hızlı erişimin üretime daha fazla katkı sağlayacağını belirterek, "Topraksız, dikey ve kent tarımı gibi yeni üretim teknikleri de tüm dünyada giderek yaygınlaşmaya başlayacak. Suyun yüzde 70'ten fazlası, tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız." diye konuştu.

"5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi"

Son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı imkanlarla 2020 yılı 3. çeyrekte yüzde 6,2, ilk 3 çeyrek ortalamasında ise yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme gösteren tarım sektörü, ekonomimize büyük katkı sağladı. Bu yılı önemli bir büyüme rakamıyla kapatacağız." dedi.

Pakdemirli, son 2 yılda bitkisel üretimin 9 milyon ton ilave artışla 124 milyon tona ulaştığını belirterek, bu üretim toplamında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.

Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, geçen yıl 18 milyar dolar tarım-gıda ürünü ihracatı yapıldığını ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini bildirdi.

Pakdemirli, bu yılın 10 ayında ihracatın salgına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığına dikkati çekerek, "Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verdiğimiz desteklerin büyük rolü var. Son 18 yılda üreticilerimize reel rakamlarla toplam 311 milyar lira tarımsal destek verdik. 2021 yılında ise üreticilerimize 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda sertifikalı tohum üretimini 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkardıklarını söyleyen Pakdemirli, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohum miktarının yüzde 96'sının yerli olduğuna dikkati çekti.

800 bin kişi gıda israfı yapmayacağına söz verdi

Dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'inin kayıp ve israf olduğunu belirten Pakdemirli, Türkiye'de de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini bildirdi.

Pakdemirli, bu kayıp ve israfı en aza indirecek tedbirlerin alınmasının artık zorunlu hale geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir. Gıda kaybını önlemek ve gıda israfını azaltmak amacıyla 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasını başlattık. 'Söz Ver' sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz verenlerin dijital olarak imzasını alıyoruz. Şu ana kadar 800 bin kişi söz verdi."

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Tarım, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: '2021'de üreticilerimize toplam 24 milyar lira destek vereceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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