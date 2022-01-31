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Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL'ye çıkarıldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL'ye çıkarıldı

31.01.2022 21:15
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL'ye çıkarıldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır" dedi.

Bakan Pakmedirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakmerli, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave Ek Girdi Desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL/da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir. Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Buğday, Arpa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL'ye çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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