Bakan Pakdemirli: 2023 yılına kadar 38 eylem planını hayata geçireceğiz - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası'nda alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesine ilişkin eylem planlarını açıklayarak, "2023 yılına kadar 38 eylem planını hayata geçireceğiz. 2020'de 16, 2021'de 8, 2022'de 11, 202"te ise 3 eylemin hayata geçirilmesi planlıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda 'Tarım Orman Şurası Eylem Planı Lansmanı'na katıldı. Programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, 18-21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası'nı, 'Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi', 'Gıda Güvenilirliği', 'Kırsal Kalkınma ve Pazarlama', ' Balıkçılık ve Su Ürünleri', 'Toprak ve Su Kaynakları', 'Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği', 'Orman' ve 'Kurumsal Kapasite' başlıkla topladıklarını bildirdi. Tarım Orman Şurası kapsamında 38 eylem planı belirlediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "2023 yılına kadar 38 eylem planını hayata geçireceğiz. 2020'de 16, 2021'de 8, 2022'de 11, 2023'te ise 3 eylemin hayata geçirilmesi planlıyoruz" dedi.

'TOHUMDAN SOFRAYA DİJİTAL DEĞER ZİNCİRİ KURULACAK'

Bakan Pakdemirli, bu yıl tamamlanacak eylemlerden ilkinin, 'Tohumdan Sofraya Dijital Değer Zincirinin Kurulması' olduğunu belirterek, "Tohumdan sofraya tüm aşamaların izlenebileceği sistemin kurulması ile arz talep dengesi, gıda güvenilirliği sağlanacak, üretim planlaması yapılarak üretici korunacak, tüketici kollanacak. Üreticinin geliri artarken, tüketici de uygun fiyata kaliteli beslenebilecek. Bu sistem dahilinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak. Sistemle 2023 yılında 123 milyon ton tarımsal üretim oranı hedefleniyor. 2020 yılında öncelikli bir diğer hedefimiz su kanununun çıkarılması. Suyun tek elden, havza esasında yönetilmesi, tasarruflu ve verimli kullanılması ve su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması amacı ile ulusal bir su planı hazırlanacak. Ulusal su bilgi sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü bilgi tek bir sistem altında toplanacak" diye konuştu.

'ARAZİLERİN MİRAS VE SATIŞ YOLUYLA PARÇALANMASI ÖNLENECEK'

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında yapılacak çalışmaların başında, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve Arazi Bankacılığı geldiğini belitti. Bakan Pakdemirli, "Miras mevzuatı geliştirilerek, tarım arazilerindeki intikal sorunun çözülmesi amaçlanıyor. Arazi bankacılığı ile tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi sağlanacak. Arazilerin miras ve satış yoluyla parçalanması da önlenecek. İşletme ölçeğinin büyütülmesi ile kırsal nüfusun iş ve yaşam koşulları iyileştirilerek refah seviyesinin yükseltilmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.

'SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLENİYOR'

2022 yılında yapılacak en önemli çalışmalardan birinin de su ürünleri yetiştiriciliğinde ve avcılığında üretimin arttırılması olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Su ürünlerinde üretim ve verimlilik, alternatif türler ile sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde artırılacak. Bu kapsamda, yeni yetiştiricilik alanları üreticilerin kullanımına açılacak. Kapalı devre üretim sistemi yaygınlaştırılacak. Ayrıca, stokların korunması sağlanacak, yasadışı avcılıkla etkin mücadele edilecek. Balıkçı gemileri yakından izlenecek. Böylece, 2019 yılında 350 bin ton olan yetiştiricilik miktarının 2023 yılında 600 bin tona ulaştırılması ve geçtiğimiz yıl 1 milyar doları geçen ihracat miktarının da 2023'te 2 milyar dolara ulaşması amaçlanıyor."

'KIRSALDAN KENTE GÖÇ YÜZDE 25 AZALTILACAK'

Bakan Pakdemirli, 2023 yılında 3 eylem planını hayata geçireceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Arazi ve tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak, detaylı toprak etütleri tamamlanacak. Buna göre, yıllık 2 milyon hektar alanda detaylı toprak etütleri ile 6 milyon hektar alanda arazi kullanım planlaması yapılacak. Çalışma 5 yıl içinde tamamlanacak. Yapılacak çalışmayla tarım ürünleri ithalatı yüzde 30-40 düşecek, yem bitkileri ihtiyacı karşılanacak, kırsaldan kente göç yüzde 25 azaltılacak. 10 yıl içinde 14,3 milyon hektar alanın toplulaştırma çalışması tamamlanacak. Küçük, dağınık araziler birleştirilecek. İşletmeler daha rasyonel hale gelecek. Parsel sayısı azaldığından kenar şeridi kayıpları ortadan kalkacak, üretime dahil olacak. Parseller arası mesafe azalacağı için zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Sulama oranı ciddi ölçüde artırılacak. Yaklaşık 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak. Sulanan alan miktarı 8,5 milyon hektara ulaştırılacak. 2 milyona yakın hektarın eylem kapsamında sulamaya açılmasıyla birlikte yılda yaklaşık 14 milyar TL zirai gelir artışı sağlanarak milli ekonomiye katkı sunulacaktır. Ayrıca 2 milyon kadar kişiye tarımsal istihdam sağlanacak."

Programdan sonra Bakan Pakdemirli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.