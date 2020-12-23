Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık

23.12.2020 14:45
Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörün 83 milyonun tamamını ilgilendiren stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde en geniş katılımlı Tarım Orman Şürasını gerçekleştirdik.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörün 83 milyonun tamamını ilgilendiren stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde en geniş katılımlı Tarım Orman Şürasını gerçekleştirdik. 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık" dedi.

Bakan Pakdemirli, '3'üncü Tarım-Orman Şurası Planları- 2020 Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, 2020 yılının tüm dünya için zorlu bir yıl olduğunu, pandeminin tüm ülkeleri ve  sektörleri olumsuz etkilediğini bildirdi. Pandemi başladıktan sonra 101 tedbiri hayata geçirdiklerini kaydeden Pakdemirli, "Sektörümüz pandemiye rağmen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı imkanlarla; tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Özellikle 2020 yılında her çeyrekte giderek artan bir büyüme ivmesi var. Birinci çeyrekte yüzde 2,1, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 olan büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 6,2'ye ulaştı. İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye yüzde 0,5 büyüme gösterirken, tarım yüzde 5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı tarımda, önemli bir büyüme ile kapatacağız" dedi.

'25 YILA IŞIK TUTACAK BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK'Bakan Pakdemirli, sektörün 83 milyonun tamamını ilgilendiren, savunma sanayi kadar önemli, stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışla, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde en geniş katılımlı Tarım Orman Şürasını gerçekleştirdik. İnternet sitesi üzerinden aldığımız 50 bin görüşü titizlikle değerlendirdik. Tarımın sürdürebilirliği, gıdanın geleceği, ormanlarımızın yarını ve suyun istikbali için 5 yıllık planlarımızı oluşturduk. 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık. Şüra kapsamında; 81 ilimizde binden fazla toplantı yaptık, 10 bin paydaşın görüşlerini aldık. Oluşturulan 21 Çalışma gurubunda; üreticiler, akademisyenler, kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör katılımcılarının görüşlerini aldık ve detaylı raporlar oluşturduk. 17 Temmuz 2019 tarihinde başlayan şüra çalışmalarında 60 önerinin yer aldığı sonuç belgesi hazırlandı ve 21 Kasım 2019 tarihinde konuşmamın başında da bahsettiğim gibi, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Buradan, 3'ncü Tarım Orman Şürasına verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisi her zaman üreticimizin, sektörümüzün yanında oldu, olmaya da devam ediyor" diye konuştu.'CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK'Bakan Pakdemirli, pandemi döneminde birçok ülkenin kendi kendine yetemezken, Türkiye'nin tarımda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdığını söyleyerek, "2020 yılında bitkisel üretimimiz, 2019'a göre yaklaşık 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre, 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla, 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile 1 yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık" ifadesini kullandı.'EKİLMEDİK BİR KARIŞ TOPRAK BİLE BIRAKMAYACAĞIZ'Bakan Pakdemirli, ekilmedik bir karış toprak bile bırakmayacaklarını, pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Pakdemirli, "Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için ekilmedik bir karış toprak bile bırakmamakta kararlıyız. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladık. Yüzde 75 tohum hibesiyle 24 ilimizde 350 bin dekar alanda yazlık ekiliş başlattık. Ayrıca, toplam 1 milyon dekar, yani 140 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı yeniden üretime kazandırdık. Tabi yurt içinde üretimimizin artırılması çalışmaları yanında, bugün dünyada 140'a yakın ülkenin yaptığı gibi gıda güvenliğimizi garanti altına almak için yurtdışında da faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.'ORMAN VARLIĞIMIZI 22,9 MİLYON HEKTARA ÇIKARDIK'

Bakan Pakdemirli, orman varlığının 22,6 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığını belirterek, "Ağaçlandırma çalışmalarında; Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. 2020'de, dünya orman varlığı bakımından 47'nci sıradan 26'ncı sıraya yükseldik.  2019 yılında 'Geleceğe Nefes' diyerek başlattığımız kampanyamızı bu yıl 'Dünyaya Nefes' diyerek genişlettik. 11 Kasımda Sayın Cumhurbaşkanımızınım teşrifiyle, 28 ülkede 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk" diye konuştu.


Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık
Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık
Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık

Bekir Pakdemirli, Yol Haritası, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık - Son Dakika


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