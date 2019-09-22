Son Dakika Haberleri: Bakan pakdemirli: 27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız
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Bakan pakdemirli: 27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaban hayatında kuduz hastalığıyla etkin mücadele amacıyla 3 yıllık yeni bir aşılama programı başlattık.

Bakan pakdemirli: 27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaban hayatında kuduz hastalığıyla etkin mücadele amacıyla 3 yıllık yeni bir aşılama programı başlattık. Her bir dönemde 4,5 milyon, toplamda 27 milyon aşılı yemi hastalığın yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana havadan bırakacağız" dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Eylül'de başlattıkları 'Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini' projesiyle yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere havadan aşılama çalışması yürüteceklerini bildirdi. Kuduz hastalığının Türkiye ve çevre ülkelerde yaygın olarak görülebildiğini ifade eden Pakdemirli, son yıllarda yürütülen yoğun aşılama çalışmalarıyla hastalıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Pakdemirli, Türkiye'de köpek kaynaklı kuduz hastalığının Trakya ve Orta Anadolu'nun bazı illeri hariç diğer bölgelerde, tilki kaynaklı kuduz hastalığının ise Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde rastlandığını söyledi.
'AŞILAMA PROGRAMI BAŞLATTIK'
Yaban hayatının şehirler ile daha içli dışlı olması nedeniyle sokak köpeklerinden tilkilere bulaşan hastalığın, tilkiler arasındaki varlığını sürekli kıldığın belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Yaban hayatında kuduz hastalığıyla etkin mücadele amacıyla 3 yıllık yeni bir aşılama programı başlattık. Proje kapsamında yılda iki kez olmak üzere toplam altı dönem aşılama çalışması yürüteceğiz. Her bir dönemde 4,5 milyon, toplamda 27 milyon aşılı yemi hastalığın yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana havadan bırakacağız."
2018'DE 531 BİN 787 KEDİ VE KÖPEK KUDUZA KARŞI AŞILANDI
Ormanlık ve kırsal alanların yanı sıra kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında geçen yıl ülkesel aşılama programı çerçevesinde 531 bin 787 kedi ve köpeği aşıladıklarını vurgulayan Pakdemirli, ayrıca yerel yönetimlere de aşı desteği verdiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, diğer taraftan ülke çapında meydana gelen bütün ısırık vakalarını dikkatle takip ettiklerini, şüpheli vakalarda gerekli numuneleri alarak en seri şekilde ilgili laboratuvara ulaştırdıklarını ve hastalık çıkması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını da sözlerine ekledi.

ANKARA, -


Bekir Pakdemirli, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:32 Kaynak: DHA
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