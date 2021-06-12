Bakan Pakdemirli, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ank?ara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara eşi Doç. Dr. Ahu Pakdemirli ve çocuklarıyla katılan Pakdemirli, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Pakdemirli, ziyarette, fuarda yerli ve milli teknolojileri görmenin her şeyden önce bir bakan olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bu fuarda farklı bir enerji var. Bu enerji de insanların yüzlerine motivasyonlarına yansımış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın çok başarılı olduğunu da vurgulayan Pakdemirli, katkı sunan herkese, en başta da Ankara Bilimler Üniversitesi ve Verimlilik Vakfına teşekkür etti.

Fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) standında da inceleme yaparak, yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, özellikle MGM'nin TOGG arabalarına sunacağı teknolojik destekle kendi istasyonlarını artıracağını bildirdi.

Meteorolojinin bu fuarda yer almasını önemli olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Meteorolojinin de burada bir kazancı var. Yerli ve milli TOGG arabaları sokaklarda dolaşmaya başladığı zaman MGM'nin binlerce seyyar meteoroloji istasyonu olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, fuarda Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve TARNET'in standını da ziyaret ederek, burada tarım arazilerinin ilaçlanmasında kullanılacak dronları inceledi. Ayrıca Pakdemirli, fuarda diğer bakanlıkların stantlarına da giderek yetkililerden bilgi aldı.