Bakan Pakdemirli 32 bin personel ile online bayramlaştı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli 32 bin personel ile online bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yöntemiyle yaklaşık 32 bin Bakanlık personeliyle online olarak bayramlaştı.

Bakan Pakdemirli 32 bin personel ile online bayramlaştı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yöntemiyle yaklaşık 32 bin Bakanlık personeliyle online olarak bayramlaştı.

Konuşmasına çalışanların Kurban Bayramlarını kutlayarak başlayan Bakan Bekir Pakdemirli, "Çok sayıda meslek disiplininde, 150 Bin personelimiz 81 il, 922 ilçede hizmet veriyor. Biz, 83 milyon vatandaşımızın tamamına hitap eden ve bunun sorumluluğunu taşıyan bir bakanlığız. Ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 80'inin sorumluluğu bizim üzerimizde. Tarıma, ormana, suya ve bilhassa gıdaya dokunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle iki yılda büyük işlere beraber imza attık.18 yılda ortaya koyduğumuz güçlü tarım-orman alt yapısını, 2 yılda daha da sağlamlaştırdık. Hamd olsun, geldiğimiz noktada, üretecinin memnuniyeti ve Bakanlığımıza olan güveni daha da güçlendi. Burada sizlerin rolü ve gayreti çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık"

Konuşmasında iki yılda hayata geçirilen projelere değinen Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. 2019 yılında 12 yeni destek başlattık, 32 destek birim fiyatında da artış sağladık. Desteklerdeki bu artışla, tarımsal hasılamız yüzde 45 artışla 275 milyar liraya ulaştı. 2019 yılında 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sertifikalı tohum üretimini yüzde 7 artırdık, 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Üretici dostu politikalara ağırlık verdik, üreticimizin yüzünü güldürdük. Ekmeklik buğday fiyatını; son 2 yılda, yüzde 57 artışla, ton başına bin 650 Liraya çıkardık. Fındıkta alım fiyatını ilk kez hasat tarihinden önce açıkladık. 2 yılda, yüzde 55 artışla, kilogram başına 22-22 buçuk lira aralığına çıkardık. Çay alım fiyatını; yüzde 34 artışla, kilogram başına, destek ile 3,40 liraya çıkardık. Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı regülasyon kapsamına dahil ettik. Hayvancılık desteklerini yüzde 78 artışla, 6,6 milyar liraya çıkardık. Büyükbaş hayvan varlığını, yüzde 8 artırarak 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını, yüzde 20 artırarak 55,1 milyon başa çıkardık. Süt üretimi yüzde 4 artışla 23 milyon tona, Kırmızı et üretimi yüzde 7 artışla 1,2 milyon tona ulaştı. Su ürünleri üretimimiz yüzde 33 gibi rekor bir artışla 837 Bin tona ulaştı. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefi olan 1 milyar doları, tam 4 yıl önce 2019'da yakaladık.

Gıda denetim sayısını yüzde 8 artırarak, yıllık 1,2 milyonun üzerine çıkardık. 2020 yılında gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları 4 kez ifşa ettik. Kırsal Kalkınmada 7 Bin projeye, 2,7 milyar Lira hibe sağladık. Bu hibelerle 23 bin 700 kişilik istihdam oluşturduk. 2 yılda 600 Milyon fidanı toprakla buluşturduk. "GELECEĞE NEFES" kampanyasıyla 1 günde 13,8 milyon fidan diktik. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi güçlendirdik. İlk defa İHA'ları yangınları izleme amacıyla kullanmaya başladık. Öncekilerden 3 kat daha fazla su taşıyan amfibik uçakları ilk defa hizmete aldık. 47 adet yeni alanı Korunan Alan kapsamına aldık. Suyun gücünü milletle buluşturduk. 68 Baraj, 45 Gölet ve Bent, 42 HES yapımı tamamladık. 159 bin hektar alan sulamaya açtık. 1,2 milyon hektar alanda Arazi Toplulaştırma tescilini tamamladık."

"Pandemi sürecini tarımsal üretim ve gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık"

Pandemi sürecinde 7/24 sistemi ile çalıştıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Perakende zincirlerini yönlendirdik, böylece, yurt dışındaki market manzaralarını görmedik. Sizlerin gayretleriyle tarımsal üretim kesintisiz devam etti. Pandemi sürecinin en yoğun hissettiğimiz ilk 5 ayda tarımsal desteklerin yüzde 55'ini ödedik. Tohumun yüzde 75'inin çiftçimize hibe vererek, ekilmeyen hazine arazilerini üretime kazandırıyoruz. Çiftçimize, ÇKS başvurularını dijital ortamda yapma imkanı getirdik. Allah'a şükür, bu süreci alnımızın akıyla, tarımsal üretim ve gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık. Bu gayretlerinden dolayı her bir personelimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecine rağmen, son iki yılda başlatılan projelere yenilerinin eklendiğini belirten Pakdemirli, bu projelere değinerek, projelerin tarım ve ormanın geleceği için kritik önem taşıdığını söyledi.

"Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük"

Yapılanların durmayı ve izlemeyi değil, daha iyisini yapmayı, yeni projeleri hayata geçirmek için ışık olması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Artık gelecek 1 yılı, 2 yılı değil; 10 yılı, 25 yılı çok doğru tasarlamak ve bütün altyapıları tamamlamak zorundayız. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. Ekilmedik bir karış toprak bile bırakmamalıyız. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız. İnşallah; Hazine arazilerinin kullanımı ile ilgili uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatı en kısa sürede yayımlayacağız. Üreticileri; doğru ve karlı üretime, verimli çeşitlere yönlendirelim. Demonstrasyonlar yaparak bu çeşitleri sahada çiftçimize gösterelim. Üretim planlamasında optimizasyon bizim önem verdiğimiz bir konu. Bu kapsamda yeni çalışmalarımız olacak. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı konusunda taviz vermeyelim. Bu konuda ciddi mesafeler aldık. 2002 öncesi tarım dışına çıkarılan arazi miktarı yıllık 120 bin hektar iken, bu miktarı ortalama 60 bin hektara düşürdük. Geçen sene bu rakam 10 bin hektarın altına indi. Bu sürecin devamında sizin rolünüz çok önemli."

"2023 hedeflerimize ulaşmak, sizin gayretlerinizle olacaktır"

Bakanlığın belirlediği hedeflerin ve ortaya koyduğu projelerin, sadece merkezin değil, tüm taşra birimlerimizin de hedefleri ve projeleri olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu bilinçle her zaman sahada, üreticinin ve tüketicinin yanında olmalıyız. Yaptığımız bütün icraatları; hece hece, kelime kelime, gerekirse köy köy, kahve kahve gezerek anlatmalıyız. 83 milyon vatandaşımıza; sorunlarını çözen, yeni projeler sunan ve bunu özveriyle yapan bir teşkilat olduğumuzu hiçbir zaman unutturmayalım. 2023 hedeflerimize ulaşmak, sizin gayretlerinizle olacaktır. Şimdi daha çok çalışmalıyız. Hedefleriniz her zaman büyük olsun. Başta ben olmak üzere, tüm yöneticilerimiz, her zaman sizlerin yanınızda, arkanızda. Bu duygu ve düşüncelerle; tekrar sizlere ve ailelerinize hayırlı bayramlar, sağlıklı günler ve bereketli yarınlar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli 32 bin personel ile online bayramlaştı - Son Dakika Ekonomi
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