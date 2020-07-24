Bakan Pakdemirli 358 milyon 204 bin liranın çiftçilerin hesabına yatırılacağını müjdeledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

Bakan Pakdemirli, 24 Temmuz'da saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin detayları açıkladı. Bakan Pakdemirli, destek ödeme kalemleri ve miktarlarını ise şöyle sıraladı:

"- Çiğ Süt Desteği ödemesi; 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

Hububat ve Baklagil Desteği; 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği; 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

Dane Mısır Desteği; 522 üreticimize 506 bin lira,

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği; 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

Toprak Analizi Desteği; 176 bin lira,

Mazot Gübre Desteği; 102 üreticimize 74 bin lira,

Kırsal Kalkınma Desteği; 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

Uzman Eller Projesi; 9 projeye 880 bin lira,

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiriciye 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun." - ANKARA