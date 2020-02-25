Bakan Pakdemirli: 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2'ncisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi" dedi.

Bakan Pakdemirli: 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2'ncisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Şubat'ta 2'ncisi başlatılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliğinin 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirildiğini belirtti. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhanelerinin denetime tabi tutulduğunu kaydeden Pakdemirli, "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık" dedi.

'DENETİMLER SÜRECEK'

Bakan Pakdemirli, bu seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla ilk denetim, 25 Kasım 2019'da başlamış, 6 gün sürmüş, 72 bin 783 işletme denetimden geçirilmişti.


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
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