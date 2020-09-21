Bakan Pakdemirli: 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına için 21 liradan alıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , kükürtlenmiş 4 numara kuru kayısının kilogramını 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) olanını ise 23 liradan alacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Malatya Ticaret Borsası'nın kuru kayısı alım fiyatı açıklanması törenine video konferansla katıldı. Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin dünyada kuru kayısı ihracatında birinci, taze kayısı ihracatında ise ikinci sırada olduğunu söyledi. Pakdemirli, "2019 yılında, kuru ve yaş olarak 290 milyon dolarlık kayısı ihracatı yaptık. Toplam tarımsal ihracatın da, yaklaşık yüzde 2'si kayısıdan gelmektedir. Bu gurur, Malatyalı kardeşlerimizin emekleri ve alın teriyle hasıl olmuştur. Malatya'da 800 bin dekar alanda yapılan kayısı üretimi, 50 bin aileye gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında, Malatya'da toplam kayısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimimiz ise 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla Malatyamız, Türkiye'deki kayısının yüzde 46'sını, kuru kayısının da yüzde 80'den fazlasını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise, yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle kuru kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında üretim beklemekteyiz" dedi.

'İLK KEZ KURU KAYISI ALIMI YAPIYORUZ'Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi 'ne (TMO) verilen kuru kayısı alımı görevinin, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Diğer ürünlerde olduğu gibi kuru kayısıda da üretici lehine oluşturacağımız politikalarla piyasalarda istikrar sağlanacak ve kuru kayısımız dünya çapında değer kazanacaktır. TMO'ya alım görevi verilmesinden önce bir yandan da kuru kayısı için hazırlıklarımızı tamamladık. TMO-TOBB Lidaş tarafından modern alt yapıya sahip ülkemizin ilk kuru kayısı lisanslı deposu, 5 bin ton kapasite ile lisansını alarak perşembe günü itibariyle faaliyetlerine başladı. ve kuru kayısı, lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle birlikte diğer ihracat ürünlerine göre daha şanslı bir duruma kavuştu."'GÜNKURUSUNU 23 LİRADAN ALACAĞIZ'TMO tarafından ilk defa alınan kuru kayısı fiyatını açıklayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı; kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alıyoruz. Günkurusu halkımızın daha çok tercih ettiği bir ürün. Bu çerçevede, günkurusu üretimini artırmak, kükürtlemeyi azaltmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla günkurusuna biraz fazla fiyat verdik. Buradan, kuru kayısı fiyatını 21 liranın altına düşürmemekte kararlı olduğumuzun altını özellikle çizmek istiyorum."

- Ankara