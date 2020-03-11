Bakan Pakdemirli 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan mühendisi kabul etti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan mühendisi kabul etti

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Elektronik Haberleşme Mühendisi ve Meteoroloji Uzmanı Çetin Biçer'i kabul etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü adına katılan Elektronik Haberleşme Mühendisi ve Meteoroloji Uzmanı Çetin Biçer'i kabul etti.

Kabulde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "4. Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren ekip döndü. Bu ekipte de Bakanlığımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden bir arkadaşımız, Çetin Biçer kardeşimiz yer alıyordu. Geçen sene de buraya gitmiştik, şu anda 4. defa Antarktika Bilim Seferi gerçekleşmiş oluyor. Geçen yıl gittiğimizde Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonumuzu buraya kurmuştuk ve verileri de almaya başlamıştık. Bu yıl da verileri almak ve yerinde kontrol etmek, istasyonun bakım ve yenilemelerini yapmak maksadıyla Antarktika Bilim Seferi ekibinin içinde bakanlığımızdan bir personel yer aldı" dedi.

"İklimsel değişim ile mutlaka mücadele ediyor olmamız lazım"

İklim değişikliğine ilişkin de konuşan Bakan Pakdemirli, "BM ve Dünya Meteoroloji Örgütünün raporları ve yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde Dünya'da sıcaklığın artması muhtemel. Son yüzyılda da Dünya'daki sıcaklık en az bir derece artmış durumda. Eğer gerekli tedbirler de alınmazsa Dünya'daki sıcaklığın artması kaçınılmaz. Sıcaklığın artmasının akabinde de iklim değişikliklerinin çok daha sert yaşanması, yağışların çok daha sert olması, kuraklıkların olması ve bunun da tabii ister istemez, Dünya'daki tarımsal dengeye, gıda dengesine mutlaka bir etkisi olacağı varsayılıyor. Günlük hayatımıza da etkisi olacağı varsayılıyor. Gerek ülkemiz, gerekse dünya ülkeleri tıpkı sigara ile mücadele ettiğimiz gibi iklimsel değişim ile mutlaka mücadele ediyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Veriler akmaya başladı"

Antarktika'daki istasyondan gelen verileri gösteren Pakdemirli, "Sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten gelen radyasyon; bu verilerin hepsi akmaya başladı" dedi.

Elde edilen ham verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünde bulunan süper bilgisayarlar vasıtasıyla değerlendirildiğini dile getiren Pakdemirli, "Bu değerlendirmeler, bilimsel çalışmaların hepsine baz oluyor. Bu konuda da Türkiye, Antarktika'da üssü olan nadir ülkelerden biri olarak bilimsel çalışmalara küresel çapta katkı vermiş oluyor" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, çalışmalarından dolayı Çetin Biçer'i tebrik ederek plaket verdi. Kabulde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da bulundu.