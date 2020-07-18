Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2) - Son Dakika

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası'ndaki törenin ardından bir otelde düzenlenen çiftçi ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Söz Sizde Sektör Toplantıları' adlı toplantıya katıldı.
"İnanılmaz büyük bir başarı var ortada. Bu başarı öyküsün zaman zaman kirletmeye çalışanlar oluyor. Geçen gün baktım muhalefet milletvekillerimizden bir tanesi açıklama yapmış. 'Tarım bitti, çiftçi bitti, şu oldu bu oldu' diye. Bir tane rakam yok. Geçmiş yılla bir tane karşılaşma yok. Hiç, sıfır rakam. Sadece bir felaket tablosu ama tabloyu doğru olduğuna dair bir tane rakam ortada yok ve beğenmezler. Rakam verdiklerinde de maalesef rakamların hepsi çarpıtılmış, garip bir hale geliyor. CHP Genel Başkanının eline rakamları vermişler. 400 bin ton TMO fındık sattı diye. Yok böyle bir şey. Satılan da ortada. Ben bakıyorum, inanın üzüldüm. Bir genel başkana, rakam hazırlayan ekip son derece yanlış bir şeyler vermiş ve yanlış bir şeyler söyletiyorlar. 14'lerden almışız da 24'lerden liradan satmışız fındığı, 400 bin ton da fındık satmışız. Hiç böyle bir şey yok ortada. Hani bir fıkra var ya bunun neresini düzeteyim. Ayşe değil, İsmail. Keçi değil, koyun. Musa değil, İsa. Hakikaten her şeyi konuşalım. Tarım eleştirmeye açık da bir alan. Ama bunları yaparken çiftçinin, üreticinin moralini bozmayacak şekilde yapmamız lazım."