Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2)

CHP'Yİ ELEŞTİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası'ndaki törenin ardından bir otelde düzenlenen çiftçi ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Söz Sizde Sektör Toplantıları' adlı toplantıya katıldı.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası'ndaki törenin ardından bir otelde düzenlenen çiftçi ve sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Söz Sizde Sektör Toplantıları' adlı toplantıya katıldı.

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Bakan Pakdemirli, pandemi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de market raflarının boş kaldığını, ancak Türkiye'de bu duruma rastlanmadığını belirtti. Pakdemirli, bunun nedeninin daha öncesinden perakende sektörü ve gıda sanayisi temsilcilerini toplayıp, ürünleri artırmasını söyleyip önlem almalarından kaynaklandığını söyledi. Süreç boyunca çiftçilerin de üretime devam etmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Pakdemirli, "İlk 6 ayda 22 milyar lira olan tüm desteklerimizi yüzde 75'ini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Çiftçimizin vadesi gelen borçlarını erteledik. Şimdi hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili yeni yeni çalışmalar yapıyoruz. İnşallah sonbahardan önce de bunları devreye almış olacağız. Türkiye hakikaten altyapısıyla bu işin üstesinden gelmiştir. Bu ne ilk ne de son. Bundan sonra bizi birkaç on yılda bekleyenler bugünkü durumdan daha kolay olmayacak. O yüzden gıda üretimimiz çok önemli" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli bu başarının kirletilmeye çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İnanılmaz büyük bir başarı var ortada. Bu başarı öyküsün zaman zaman kirletmeye çalışanlar oluyor. Geçen gün baktım muhalefet milletvekillerimizden bir tanesi açıklama yapmış. 'Tarım bitti, çiftçi bitti, şu oldu bu oldu' diye. Bir tane rakam yok. Geçmiş yılla bir tane karşılaşma yok. Hiç, sıfır rakam. Sadece bir felaket tablosu ama tabloyu doğru olduğuna dair bir tane rakam ortada yok ve beğenmezler. Rakam verdiklerinde de maalesef rakamların hepsi çarpıtılmış, garip bir hale geliyor. CHP Genel Başkanının eline rakamları vermişler. 400 bin ton TMO fındık sattı diye. Yok böyle bir şey. Satılan da ortada. Ben bakıyorum, inanın üzüldüm. Bir genel başkana, rakam hazırlayan ekip son derece yanlış bir şeyler vermiş ve yanlış bir şeyler söyletiyorlar. 14'lerden almışız da 24'lerden liradan satmışız fındığı, 400 bin ton da fındık satmışız. Hiç böyle bir şey yok ortada. Hani bir fıkra var ya bunun neresini düzeteyim. Ayşe değil, İsmail. Keçi değil, koyun. Musa değil, İsa. Hakikaten her şeyi konuşalım. Tarım eleştirmeye açık da bir alan. Ama bunları yaparken çiftçinin, üreticinin moralini bozmayacak şekilde yapmamız lazım."


Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (2) - Son Dakika
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