Bakan Pakdemirli: 5.7 milyon tonluk lisanslı depolama kapasitesi oldu (3) - Son Dakika

'AVUKAT VE DOKTOR HUBUBAT ALIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya'daki programı kapsamında Çumra ilçesinde hasat törenine katıldı. Burada çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, üreticilerden ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne getirmelerini istedi. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi'ne mümkün mertebe ürünlerinizi getirmenizi rica ediyorum. Niye ? TMO gerektiğinde üretici lehine regülasyon yapıyor. Bugün sanayicisi alsa önemli değil. Doktoru, avukatı, eczacısı, hububat almaya başladı. Ama bunu spekülatif amaçlı aldıklarını görüyoruz. Bununla ilgili üretici lehine dönem olduğu için hasat dönemi devam ettiği için sesimizi çıkartmıyoruz. Ama hasat dönemi bittikten sonra TMO olarak gereken tedbiri alacağız."