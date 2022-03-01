Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

01.03.2022 20:47
Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecekTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


YORUMLAR
500
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı TAB Başkanı Şahin: 'Yangın, kuraklık ve sel felaketleri arıcılık faaliyetlerini etkiliyor' TAB Başkanı Şahin: 'Yangın, kuraklık ve sel felaketleri arıcılık faaliyetlerini etkiliyor' Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bekir Pakdemirli, İstihdam, Twitter, Yangın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 21:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement