Bakan Pakdemirli: 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü yapıldı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü yapıldı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Pakdemirli: 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü yapıldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 'Son 10 yılda orman köylüleri ve kooperatife kaç kişi kaydolmuştur? İllere göre kayıt oranı nedir? 2019 yılında ne kadar tarımsal kredi kullandırılmıştır? Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)- PRAIS Sistemi'nin son 2 yıllık çölleşme raporu nedir? Çölleşme ile mücadele için ne gibi önlemler almaktasınız?" şeklindeki soru önergesini yanıtladı.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı itibarıyla 3 bin 100 adet ormancılık kooperatifi bulunduğu, bu kooperatiflerin 2 bin 600 adetinin üst birlik üyesi olduğu bilgisini verdi. Ormancılık faaliyet alanı olan kooperatiflerin üye sayısının 237 bin 106, fiilen çalışan sayısının ise 72 bin 174 olduğunu paylaştı. 2019 yılında orman köylerinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) faaliyetleri kapsamında yapılan projelere destek verildiğini anımsatan Bakan Pakdemirli, erozyonla mücadele kapsamında şu bilgileri verdi:

"2013-2017 yılları arasında Erozyonla Mücadele Eylem Planı uygulamaya konmuştur. Erozyonla Mücadele Eylem Planı 2018 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Eylem Planı kapsamında 5 yılda 1,4 milyon hektar erozyon kontrolü, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir."


Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:48 Kaynak: DHA


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