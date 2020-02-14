Bakan Pakdemirli: 74 firma daha ifşa edilecek - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli: 74 firma daha ifşa edilecek

16 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz.

Bakan Pakdemirli: 74 firma daha ifşa edilecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:07 
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