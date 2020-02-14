Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pakdemirli: 74 firma daha ifşa edilecek - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pakdemirli: 74 firma daha ifşa edilecek
16 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:07
Son Dakika Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı