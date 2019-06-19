Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"
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Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Bakan Pakdemirli: 76 vatandaşımız tahliye edildi
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, Araklı, Güncel
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