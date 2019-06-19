Bakan Pakdemirli: "76 vatandaşımız tahliye edildi"
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Araklı'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
sel felaketinin yaşandığı Araklı
'ya gitti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı'daki selde bu saat itibarıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
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