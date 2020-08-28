Bakan Pakdemirli: 8 milyon 152 bin TL buzağı desteği hayırlı olsun - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimizin 15 bin 850 buzağısı için 7 milyon 415 bin TL, selden en çok etkilenen Dereli'de ise 1394 buzağı için 737 bin TL destek ödemesi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 8 milyon 152 bin TL buzağı desteği hayırlı olsun" dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresunlu kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Üreticilerimizin 15 bin 850 buzağısı için 7 milyon 415 bin TL, selden en çok etkilenen Dereli'de ise 1394 buzağı için 737 bin TL destek ödemesi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 8 milyon 152 bin TL buzağı desteği hayırlı olsun. Ödemeler bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.