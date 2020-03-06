Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pakdemirli: '84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:22 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek."
Son Dakika Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız