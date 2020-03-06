Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: '84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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