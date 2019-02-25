Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Pakdemirli Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

26 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Pakdemirli Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Pakdemirli, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA

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