Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bakan Pakdemirli, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Bakan Pakdemirli, AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Pakdemirli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yer alan mevlevihanede düzenlenen sema programının yer aldığı Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" başlıklı fotoğrafını beğenen Pakdemirli, "Bu fotoğrafta ilahi bir yaklaşım, Allah'a yaklaşma ve bir ibadet var. Tüm bunlarda Allah'a sığınma var. Fotoğraf da çok güzel." dedi.

Pakdemirli, "yaşam" kategorisinde de Adsız Günebakan'ın Gaziantep'te kurutmalık biberlerin yer aldığı "Kırmızı sezon" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Topraktan fışkıran bir bereket var, onları kurutuyorlar. Bir de güzel tarafı bir çocuğumuz bu işlerin içerisinde." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde ise Pakdemirli, Mustafa Yalçın'ın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti. Pakdemirli, "Bu fotoğraf, Milli Takımımız, bir de bize ayar vermeye çalışanlara karşı milletin dik duruşunu simgeliyor, Cumhurbaşkanımızı simgeliyor, bu nedenle benim oyum ona." ifadesini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Çanakkale, Gelibolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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