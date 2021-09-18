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Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz

18.09.2021 12:23
Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, İtalya'daki G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, Wojciechowski ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve AB arasında tarımla ilgili yürütülen pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi. Pakdemirli, AB ile coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunması konusunda 2019 yılından bu yana yürütülen bir iş birliği olduğunu belirterek, "AB'de tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünümüz var. Bunlar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı. Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz. Her iki taraftan da yapılan tescil başvuruları var. Bu projenin gelecekteki iş birliğimizi daha da güçlendireceğini görüşmemizde değerlendirdik" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN YOL HARİTASIBakan Pakdemirli, görüşmede Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın da gündeme geldiğini belirtti. Türkiye'nin hem Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyon hem de küresel zorluklara hazırlıklı olmak için kendi sürecini başlattığını kaydeden Pakdemirli, "Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı, Ticaret Bakanlığımız tarafından ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlandı. Bu eylem planı, kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin kaynaklarını verimli kullanan, yeşil ve sürdürülebilir ekonomiye geçişini destekleyen yol haritası. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu eylem planında üç ana başlık altında 24 aksiyondan sorumluyuz. Bunlar, 'Yeşil ve Döngüsel Ekonomi', 'Sürdürülebilir Tarım' ve 'İklim Değişikliği ile Mücadele.' Özellikle 'tarladan çatala', 'biyoçeşitlilik' ve 'orman' stratejilerine özel önem veriyoruz. Bu dönüşümle ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Bakan Pakdemirli, görüşmede Üst Düzey Tarım Diyaloğu Platformu'nun yanı sıra bundan sonraki süreçte karşılıklı neler yapılabileceğine ilişkin gündemlerin de değerlendirildiğini belirtti.


Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz

Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz - Son Dakika
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