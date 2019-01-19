Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile Görüştü
47 dakika önce
- Bakan Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü.
- Bakan Pakdemirli, AB
Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü
BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile görüştü. Almanya
'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin
'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri ile Türkiye
Büyükelçiliğinde görüştü.
Görüşmede, AB ile Türkiye arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:48 Kaynak: İHA
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