Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta, tedavileri tamamlanan vaşak ile 3 şahini doğaya salan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğal hayatın devamı için bakanlık olarak çalışma ve gayretlerinin süreceğini söyledi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta, tedavileri tamamlanan vaşak ile 3 şahini doğaya salan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğal hayatın devamı için bakanlık olarak çalışma ve gayretlerinin süreceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Abant Alabalık Üretim Tesisi yakınlarında yaban hayatı için ormanlık alana yem bıraktı.

Daha sonra tedavileri tamamlanan 3 şahin ile bir vaşağı doğal yaşam alanına salan Pakdemirli, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından alabalık sağımı gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında, kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleri ile ilgili problem olmasın diye." şeklinde konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yemleme yaptığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bu yemleme ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onları salınımını yaptık. Şimdi de vahşi doğada bulduğumuz ve bir süredir tedavi gören vaşağımızı tabiata salıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, doğal hayatı desteklediklerini vurgulayarak, "Doğal hayatın devam etmesi için de bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için de bundan sonra çalışmalarımız ve gayretimiz sürecek." dedi.

Daha sonra Bakan Pakdemirli, Dereceören köyünü ziyaret ederek, Köy Konağı'nda köylülerle bir araya geldi ve köylülerin sorunlarını dinledi.

Bir köy sakininin orman köylülerin gelirlerinin arttırılması ve ürettikleri ürünlerin ücretlerine zam yapılmasına yönelik talebine de cevap veren Pakdemirli şunları söyledi:

"Endüstri bu ürünleri kaça alıyor. Kaça alabiliyor. O size verilen fiyatı belirliyor. Şu anda orman işletmesi neredeyse maliyetine satıyor. Şu anda köylüye verdiğimiz ile aradaki farka baktığımızda şu an orman işletmesinin karı yok aslında maliyetine mal satıyor. Hem burada fiyat artışı, hem de tıbbi aramotik bitkiler ve diğer ne kaynak varsa özellikle orman köylülerimizin gelirini nasıl arttırırız bunun üzerinde daha sıkı çalışmamız lazım."

Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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