Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangını nedeniyle geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangına ilişkin Pakdemirli, bir kişinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 300-400 hektar alanın yangından etkilenmiş olabileceğini belirtti. Bakan Pakdemirli ayrıca, Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını belirtirken, Manisa'daki yangında devrilen arazözde bulunan yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi'nde başlayan ve Ahmetbeyli ile Özdere mahallelerini de etkisi altına alan orman yangını, bu sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Yaklaşık 12 kilometre boyunca etkili olduğu düşünülen yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Ataköy orman yangın binasında Bakan Pakdemirli'yi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince karşıladı. Ataköy Orman İşletme binasında yangın koordinasyon aracını ziyaret eden Bakan Pakdemirli, buradan yangınla ilgili yeni gelişmeleri Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den aldı.

"YANGINDA BİR SİTENİN YANDIĞIYLA İLGİLİ HABER DOĞRU DEĞİLDİR"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına kaç araç ve ekiple müdahale edildiğini bildirdi. Bazı yayın organlarında yer alan "Yangında site yandı" haberlerine de tepki gösteren ve iddiaları doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, durumu "iletişim kazası" olarak niteledi. Bakan Pakdemirli açıklamasında "Dün 13.29 saatlerinde çıkan yangında 10 dakika içerisinde müdahale başlamış, bu yangında 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personel kullanılmıştır. Ülke genelinde onlarca yangınla mücadele edildi. Onlarca yangınla uğraşılırken bazen iletişim kazaları da olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bazı gazetelerde Menderes'teki yangında bir sitenin yandığıyla ilgili haber doğru değildir. Burada zarar gören sadece siteye ait bir kulübe. Onun dışında hiçbir yerleşim yeri yangında zarar görmedi" dedi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var" diye konuştu.

"MANİSA YANGININDA DEVRİLEN BİR ARAZÖZÜMÜZ VE YARALILAR VAR"

Manisa'da meydana gelen yangında bir arazözün devrildiğine de değinen Bakan Pakdemirli, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu müjdesini verdi. Pakdemirli, "Yakın zamanlarda Yunanistan'da meydana gelen yangınlarda 95 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın bir savaş, can kaybı olabilir ama Allah'a şükürler olsun ki bizim ülkemizde güçlü orman teşkilatımız sayesinde bu tarz kayıpları yaşamıyoruz. Tabii ki Bayındır yangınımızda yangına sevk esnasında geçenlerde üç arkadaşımızı şehit verdik. Askerimizden, polisimizden sonra en çok şehit veren kuruluşun da orman teşkilatı olduğunu söylemek isterim. Manisa yangınımızda da devrilen bir arazözümüz oldu. Yaralılarımızın durumu çok ciddi değil. Hastanede tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Çatalca ve Kemalpaşa'da çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi üzerinde durduklarını da beyan eden Bakan Pakdemirli, "Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda" ifadelerine yer verdi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Bekir Pakdemirli, Menderes, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli açıkladı: Menderes'teki yangınla ilgili bir gözaltı - Son Dakika
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