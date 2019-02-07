Bakan Pakdemirli, Agroexpo'yu Gezdi

Bakan Pakdemirli, Agroexpo'yu gezdiİZMİR - 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir'de Türk tarımını dünya tarımıyla 14. kez buluşturan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına saatler kaldı.

Bakan Pakdemirli, Agroexpo'yu gezdi



İZMİR - 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir'de Türk tarımını dünya tarımıyla 14. kez buluşturan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılışına saatler kaldı. Açılış öncesi stantları gezen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda mekanizasyona vurgu yaparak Türkiye'nin elektrikli traktörünün mart ayında tanıtılacağını belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir'de ağırlıyor. 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir'de Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün açılışını yapacak. Açılış öncesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuara katılım sağlayan çeşitli ülkelerin bakanlarıyla birlikte stantları ziyaret etti, yeni model traktör üreten firmaların açılış kurdelelerini kesti. Bakan Pakdemirli, "Tarım, makinesiz olmuyor. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak bizlerin de bir elektrikli traktörümüz var. Onu da inşallah sizlere sunacağız. Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. Önümüzdeki mart ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. Mekanizasyon çok önemli. Mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamamız mümkün değil. Tarımın geleceği için mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor" dedi.

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