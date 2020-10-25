Bakan Pakdemirli AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hem müdahale alımlarını hem de desteği devreye aldıklarını ve bunu da devam ettirdiklerini belirterek, "Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti Malatya İl Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenen 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malatya'da olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduğunu, millete hizmet yolunda Türkiye'nin az sayıda lidere sahip bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birisinin rahmetli Turgut Özal olduğunu dile getiren Pakdemirli, rahmetli babasının Özal ile çalışma fırsatı yakaladığını anlattı.

Pakdemirli, Malatya'da havalimanınında kendisine iki tablo hediye edildiğini, birinde rahmetli Turgut Özal ve babasının, diğerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yer aldığını aktararak, iki jenerasyon olarak büyük liderlerle millete hizmet için çalıştıklarını dile getirdi.

Merhum Turgut Özal'ı tanıma fırsatı bulduğunu, çocuk yaşında olmasına rağmen Özal'ın kendisiyle ilgilendiğini, teknoloji ve bilgisayarları sevmesine vesile olduğunu belirten Pakdemirli, "Bizimle hep tartışır hem de ödüllendirildi, hakikaten çok büyük bir insandı. Malatya'ya, millete, ülkeye, insanlığa çok büyük hizmeti olan insandı. Allah rahmet eylesin. Her kim bu ülkeye hizmet ettiyse her kim bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun. Allah'a şükürler olsun Özal'ın başlattığı hizmet yarışı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin çok farklı bir konuma geldiğini, dünyanın her yerinde önemli projelere imza attığını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük barajlarını, otoyollarını, köprülerini yapıyoruz. Daha geçen haftalarda Kıbrıs'ta seçim oldu, tekrar sizin nezdinizde Cumhurbaşkanımızı kutluyorum. Kıbrıs'a da 80 kilometre uzunluğunda bir asma köprü kazandırdık, suyun altında bir asma köprü, bir su hattı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mühendislikle yapıldı. Bu vizyon Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Hepimiz gururla şunu söyleyebiliriz, yurt dışına çıktığımızda, yabancı bir misafirimiz geldiğinde karşımızda aynı düşünmeyen bir arkadaşımız olduğunda diyebiliriz ki 'biz ülke olarak artık her konuda dünyanın en iyisi ve en güzeli projelere imza atan bir ülkeyiz."

"Söz vermiştik, sözümüzü de Allah'a şükür tuttuk"

Malatya denilince akıllara kayısının geldiğine işaret eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz uzun bir çalışma döneminden sonra kayısı ile ilgili bir alım süreci yapabilir miyiz diye çalıştık. Ben bölge milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz de bir alım yapabilir miyiz, müdahale alımına kayısıyı da dahil edebilir miyiz? Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir işti bunun çalışmasını yaptık. Cumhurbaşkanımız da destek oldu 'mutlaka yapalım' dedi ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı için görevlendirildi. Kükürtlü 21 liradan kükürtsüzü de 23 liradan almak kaydıyla kayısı alımlarına da başlamış solduk. Söz vermiştik sözümüzü de Allah'a şükür tutmuş olduk. AK Parti hükümetleri öncesinde sadece müdahale alımları vardı, destek yoktu. AK Parti hükümetleri döneminde sadece destek olundu, müdahale alımları da mümkün mertebe yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi. Ben her zaman şunu söylüyorum, destek bizden, gayret sizden, bereket de Allah'tan."

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kabinede yer almasının ardından ekibiyle söz verdiğini, amaçlarının sahada zarar eden hiçbir ürün bırakmamak olduğunu söyledi.

"Malatya'ya 90 milyon lira destek verdik"

Kente 18 yılda 3,2 milyar, 2020'de ise 90 milyon lira destek, 18 yılda yaklaşık 50 milyon liralık da hibe verdiklerini anlatan Pakdemirli, "Ormanla ilgili 3 milyonun üzerinde yatırım yaptık, 10 baraj, 1 gölet inşa ettik, Malatya'ya 10 baraj daha inşa edeceğiz. 400 bin dekar alanı sulamaya açtık 76 milyon fidan diktik, 4 bal ormanı kurduk." dedi.

Yakın bir zamanda yaşanan depremde Elazığ ve Malatya'da zarar meydana geldiğini, bu zararların karşılanması için bakanlıkların her türlü gayreti gösterdiğini dile getiren Pakdemirli, "Sahada da ilk çalışmaya başlayan ekipler hem Devlet Su İşleri hem Orman Genel Müdürlüğü oldu." bilgisini aktardı.

"Gıdanı Koru" kampanyası

Pakdemirli, yeni bir kampanyadan bahsetmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hepiniz geçen sene 'Geleceğe Nefes' kampanyamızı hatırlarsınız. Aynı gün 1,2 milyon kişinin sahaya çıkıp 4 saat içinde 13,8 milyon fidan diktiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından birini hep birlikte yaşadık. Şimdi tekrar 11 Kasım'da Geleceğe Nefes'i hep birlikte yaşayacağız, sahalarda olacağız ama bunun kadar önemli bir projemiz daha var. 'Gıdanı Koru' kampanyamız var. Gıdanı Koru kampanyamız da basitçe şöyle. Öyle bir ecdattan geliyoruz ki bir yerde ekmeği gördüğümüz zaman, rahmetli anneannem de öyle yapardı, ekmeği alır öper alnına koyar ve bir duvarın üzerine koyardı. İşte hepimiz böyle bir ecdattan geliyoruz ama ister istemez bu refahın artışıyla gıdamızı dikkatli kullanmadığımız ortaya çıktı. Tüm dünyada bugün gıdayla ile ilgili problem yok. Üretilen her 3 kilogram gıdanın 1 kilogramı çöpe gidiyor. Türkiye'de de benzer durum var. Biz de bir kampanya başlatarak bu konudaki farkındalığı artıralım. İlerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili sosyal medya üzerinde çeşitli yarışlar olacak. Sizden tek isteğim 'sofranasahipcik.com'a girip burada söz vermeniz, gıdanızı atmayacağınız, planlı alışveriş yapacağınız ve bunlara dair söz vermenizi istiyorum. Burada da dünyada rekor kırma hedefimiz var ve toplumsal bilinçlenmeye çok faydası olacağına inanıyorum. Malatyalıların da bu konuda bizi, Bakanlığımızı ve Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacaklarını biliyorum."

-"En önemli görevimiz AK Parti üyeliğimiz"

Her kongrenin bir tazelenme dönemi olduğunu anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor olabilir, herkes bu kadroları da istiyor olabilir ama şunu unutmamak gerekiyor en önemli görevimiz AK Parti üyeliğimiz. Bundan sonra tüm görevlerimizin de geçici birer bayrak yarışı olduğunu hatırlamamız lazım. Ben 15 yılda partimizde çok önemli görevde yer almadım. Son seçimlerde de milletvekili aday adayıydım, listelerde de yer almadım ama hiçbir zaman sahaya çıkmaktan imtina etmedim ve sürekli olarak tüm seçim boyunca bir gün dahi boşluk bırakmadan sahada çalışmalarıma devam ettim. Önemli olan bu hoş sedanın, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olabilmektir. Nerede olduğunuzun önemi yok. İster bakan olarak yanında olursunuz ister AK Parti üyesi olarak. Ama şunu da size söylemek istiyorum sizler çalıştıkça, gayret ettikçe, emek sarf ettikçe bu konuda ter döktükçe bu parti Türkiye'nin en önemli partilerinden biri haline gelmiş durumdadır. Belki 20 yıla varan bir geçmişi var ama şunu unutmayın dünyada da en önemli, en çok üyeye sahip bir parti durumuna geldi. Artık bu parti köklü bir partidir ve siyaset uzun solukludur. O yüzden bugün listelerde kimin olduğuna, sizin seçilip seçilmediğinize bakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Seçilen arkadaşlarımız da eskileri tek tek arayıp gönüllerini alacak. İster istemez kırgınlıklar olabiliyor, öncelikle kendi insanlarımızdan bu kırgınlıkları kaldırmamız lazım ondan sonra topluluklara hitap edebiliriz, ondan sonra toplulukların oyunu isteyebiliriz diye düşünüyorum."