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Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı

24.09.2021 19:46

Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, birçok meyvede beslenen önemli bir zararlı olan Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele kapsamında Türkiye'de ilk kez başlatılan kısır böcek uygulama teknolojisiyle İzmir Selçuk'taki...

Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, birçok meyvede beslenen önemli bir zararlı olan Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele kapsamında Türkiye'de ilk kez başlatılan kısır böcek uygulama teknolojisiyle İzmir Selçuk'taki meyve bahçelerine kısır böcek saldı.

Bir dizi ziyaret kapsamında İzmir'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı geliştirilen önemli bir projenin startını verdi. Selçuk'ta bulunan meyve bahçelerinde gerçekleştirilen kısır böcek salım etkinliğinde, Türkiye'de ilk kez başlatılan kısır böcek uygulama teknolojisiyle meyve bahçelerine kısır böcek salındı. Drone ile yapılan salımı, Bakan Pakdemirli gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, protokol üyeleri ile birlikte bahçe içerisinde de kısır böcek salımı yaptı. "Kısır böcek salımı" olarak bilinen bu teknik, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede çok etkili olduğu gibi kimyasal olmadığı için insan sağlığına ve doğaya dost bir teknik olarak belirtiliyor. Bu yenilikçi tekniğin amacı, doğaya kısır böcek salarak doğadaki zararlı böceklerin çoğalmasını engellemek ve böylece kimyasal ilaç kullanmadan Akdeniz meyve sineğinin meyvelere verdiği zararın önüne geçmek. Türkiye'de bir ilk olan bu modern yöntem, sineğin yoğun olarak bulunduğu Ege ve Akdeniz kıyı şeridinden başlayarak uygulanacak.

"Zaman zaman meyvelerimizin iade edilmesine bile neden oluyor"

Akdeniz meyve sineğinin, birçok meyvede beslenen önemli bir zararlı olduğu bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "Yüzlerce tarımsal üründen özellikle turunçgillerde ve pek çok meyvede doğrudan beslenerek üreticimizin ekonomik olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Meyve üreticimizin baş düşmanı olan bu zararlıya karşı mücadele yapmak oldukça zor ve maliyetlidir. Üstelik Akdeniz meyve sineğinin dünya çapında karantinaya tabi olması ve satışa sunulan meyveler ile kolayca taşınabilmesi, ihracatımızı sınırlayan en önemli faktördür. Hatta zaman zaman meyvelerimizin iade edilmesine bile neden olmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve insan trafiği de bu zararlının giderek daha fazla alana yayılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, Akdeniz meyve sineği ile mücadele edilmesi gereken alan her yıl giderek artmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Mücadele edilmezde maddi kayıp 2 milyar

Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele yapılmadığı takdirde oluşacak zarardan kaynaklanan maddi kaybın yıllık yaklaşık 2 milyar lira olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, bu nedenle Akdeniz meyve sineğine karşı etkili bir mücadele yönteminin uygulanmasının öncelikli konulardan olduğunu kaydetti. Tarımdaki zararlı organizmalarla etkili mücadele yapmanın yanında daha etkili ve yeni mücadele teknikleri geliştirmek için AR-GE çalışmalarını önemseyip desteklediklerini belirten Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Yani, kendi sorunlarımıza kendi bilim insanlarımızla çözüm üretiyoruz. Bakanlık olarak Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsüne biyoteknik yöntemler, yani ilaçsız yöntemlerle bitki zararlıları ile mücadele yapmak için AR-GE görevi verdik. Bu amaçla Biyoteknik Mücadele Merkezi kurduk ve arkadaşlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yaparak bugün tanıtımını yapacağımız kısır böcek uygulama teknolojisini ülkemize kazandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum."

"Kendi teknolojimiz"

"Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gibi dünyanın önde gelen AR-GE birimleri ile işbirliği yaparak gece gündüz çalışmak suretiyle bu tekniği kendi imkanlarımızla uygulanabilir hale getirdik ve çiftlilerimizle buluşturuyoruz" diyen Bakan Pakdemirli, bu çevre dostu tekniğin yaygınlaştırılması ile ilaçlama sayısının azaltılacağını, meyve ihracatımızın önündeki kalıntı ve karantina engellerinin azaltılıp zamanla kaldırılmasını sağlayacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bu çalışmanın ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı gibi, yeni bir teknolojiye sahip olma ve onu geliştirme imkanına da sahip olacağız. Kendi teknolojimizi geliştirmenin önemini savunma sanayinde gördüğümüz gibi tarım sektöründe de göreceğiz" dedi.

Ücret alınmayacak

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknoloji bizimse çözümde bizimdir. Artık Türkiye mevcut AR-GE kapasitesi ve bu tekniği uygulama becerisi ile bitki sağlığı alanında, bölgesinde lider bir ülke konumuna gelmiştir. Biyolojik ve biyoteknik mücadele yapan üreticilerimize, yaptığı mücadele maliyetlerinin yaklaşık yüzde 50'si kadar destekleme ödemesi yapıyoruz. Zararlı ile mücadelenin başarısı için tüm üretim alanlarında Akdeniz meyve sineğine karşı biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerimizi 2012 yılından beri desteklemekteyiz. 2021 yılı için de Akdeniz meyve sineği ile mücadelede

biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilerimize desteğimiz sürecektir. Kısır böcek salımını ise üreticimizden hiç bir ücret almadan, Bakanlık imkanları ile yapacağız. Amacımız zaman içerisinde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede bu tekniği tüm ülke sathına yaymaktır."

"Kontrol edilemezse, ürünümüzün yarısını kaybederiz"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Konu çok teknik bir konu. Uzun süre emek verilmiş bir konu. Sonuçta da başarıya ulaşılmış. Bu bölge, Türkiye'nin en güzel mandalinalarının, en güzel narlarının yetiştiği bölge. İnşallah bu bölgede yetişen ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasına, ihracatımızın daha değerli şekilde ülkemize kazanç getirmesinde katkı sağlayacaktır" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Biz çok ihracat yapıyoruz. Akdeniz meyve sineği nedeniyle, ihracat yaptığımız bu ürünler ya geri dönüyor ya da daha ucuz fiyata satmak zorunda kalıyoruz. Yıllardır Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Genel Müdürlüğümüz bu konu üzerine ciddi kafa yormuş. Kimyasal bir ilaçtan ziyade daha doğal bir yolu deneyerek bu sayede hem ürün verimliliğimizi hem de ihracat gelirimizi artıracak böyle bir projeye emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik de, "Türkiye, dünyada en çok meyve üreten ve meyve ihraç eden ülkelerden bir tanesi. Yıllık 50 milyon ton civarında yaş meyve üretimimiz var. Eğer Akdeniz meyve sineği kontrol edilemezse, ürünümüzün yarısını kaybederiz" sözlerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli'den nar hasadı

Bakan Pakdemirli Selçuk programı kapsamında nar hasadı etkinliğine de katıldı. Dalından nar kesme işlemi yapan Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada da, "Nar üretimimiz, son 20 yılda 10 misli arttı. Geçen yıl üretici 2 liraya satarken, bu sene 3,5 liraya satıyor. Bu sene çok ciddi bir bereket var. Türkiye'nin en büyük nar üreticisi Antalya. İzmir de 8. Sırada ama özellikle bu bölgede çok ciddi bir üreticimiz var. toplamda 20 bin üretici 600 bin ton ürünü satıyor. Türkiye bu alanda yüzde 144 yeterli. Yüzde 150 fazlamız var. Nar üretimi ile ilgili Türkiye'nin çok gurur duyulacak bir tablosu var" dedi.

Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı
Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı
Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı
Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Akdeniz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli, Akdeniz meyve sineğine karşı kısır böcek salımı yaptı - Son Dakika
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