Bakan Pakdemirli: Alaçatı'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da otluk ve makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 16.45'te Alaçatı'da kırsal alanda başlayan yangına saat 16.55 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozer müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.

Haber: ANKARA, -