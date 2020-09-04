Bakan Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtulmuş - Son Dakika

Bakan Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtulmuş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 200 hektar alanın zarar gördüğü Denizli-Çardak yangınında saha denetimleri sırasında alevlerin arasında kaldı.

Bakan Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtulmuş, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 200 hektar alanın zarar gördüğü Denizli- Çardak yangınında saha denetimleri sırasında alevlerin arasında kaldı. Uzman ekibin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaşan Pakdemirli, "Eğer 2-3 dakika geç kalsaydık sıkıntıya düşebilirdik" dedi.

Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde dün saat 13.40 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, gece saatlerinde karşı ateş yöntemi kullanılması ve etrafının çevrelenmesiyle kontrol altına alındı. Yanan sahada havada inceleme yaptıktan sonra karadan yürütülen çalışmaları bizzat koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının şiddetli olarak devam ettiği noktaları tek tek dolaşarak ekiplere yönlendirme yaptı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınan yangını havadan ikinci kez kontrol eden Bakan Pakdemirli, yangının bilançosu hakkında bilgi verdi.

Yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 greyder, 4 müdahale aracı, 150 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale edildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "Etkilenen alan için, yukarıda yeni ölçüler yaptım. Tahmini ediyorum, aşağı yukarı 7 kilometrelik civar ve çevresi tutuyor. Bu da kabaca 300-350 hektarlık bir alnın etkilenebileceği ama bunun da yarısının yanmadığını gösteriyor. Yaklaşık 200 hektarlık bir alan kabaca etkilenmiş. Tabi ki bunlar resmi olmayan açıklama. Arkadaşlarımız sonradan araştırma yapıp kamuoyuyla paylaşırlar. Ama tabi ki her yangında etkilenen alan konusu çok merak edildiği için kaba bir hesap yaparak durumu bildirmek istedim. Hala daha devam eden yangınlarımız var. Taşköprü kontrol altında diyebiliriz. Çorum yangınında mücadelemiz devam ediyor ve bu yangınımızda sınırında olan ilçeye bir miktar sıçrama var. Aslında tek yangın diyebileceğimi iki ayrı noktada yangın devam ediyor. Şu an itibariyle buradaki yangında söyleyebileceğimiz tam anlamıyla kontrol altında. Ekipler tabi ki soğutma çalışmasına devam edecek. Gün boyu buradan ayrılmayacaklar" diye konuştu.

"ALEVLERİN ARASINDAN DAKİKALARLA KURTULDUK"

Meteorolojik şartların olumsuz seyrettiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Meteorolojik şartlar ortada. Hava maalesef o kadar sıcak ve kuru ki tüm ormanlarımız şu an neredeyse çıra gibi. Bu yüzden yangın çıkan alanların soğutma faaliyetleri yapıldıktan sonra çok sıkı takip edilmeleri gerekiyor. Arkadaşlarda devam edecekler. Çıkış sebebiyle alakalı henüz Valiliğimizde bir bilgi yok. Çok yönlü araştırma ve soruşturma devam ediyor. Herhangi bir bilgi olduğu zaman kamuoyuyla paylaşılacak. Tehlike atlattık diyemem ama büyük oranda risk geçti. Virajın olduğu bir notada yangının içerisine girdik, kenarından bakarken yangın çok hızlı ilerledi. Koşarak oradan ayrılmak zorunda kaldık. Eğer 2-3 dakika geç kalsaydık sıkıntıya düşebilirdik. Bu konuda yeterince tecrübemiz oldu ve tecrübeli arkadaşlar da yanımızdaydı. Özellikle zaman zaman yangın içerisinde de bu tarz teknik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bundan da kaçınmayız. Karşı ateş kullandık, ulaşmaması için. Karşı ateşi yetiştiremediğimiz noktada yangın yolu aştı. Biraz da yangının uzamasının sebebi bu oldu. Yoksa gece saatlerinde yangını kontrol altına aldık diyebilmek amacımız vardı. Ama yolu bir noktada geçirdiğimiz için büyüyen yangını kontrol edip etrafını çevirmemiz gerekti ve biraz daha zaman aldı. Bütün arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadılar. Biz de yangın bölgesinde geceyi geçirdik" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Alo 177 hattını aktif kullanmalarını isteyen Pakdemirli, şu uyarılarda bulundu:

"Çünkü 1 dakika daha önce bildirilen ihbarlarda bir ağacımız daha az yanma imkanı doğacak. Bir de vatandaşlarımıza özellikle 15 gün daha mümkünse ormanlara girmesinler. Hiçbir şekilde ateş yakmasınlar ve yoldan geçerken asla sigara atmasınlar. İstatistik olarak yangının yüzde 90'ı insan hatasından çıkıyor. Bu sebeple özellikle 15 gün daha dikkat edelim. Ondan sonra yangın risklerimiz oldukça azalacak. Tarlaları temizlemek için anız yakıyorlar. Bir çok yerde alanlar, orman alanına komşu olduğu için ciddi bir şekilde orman alanlarına sıçrama oluyor. Zaten anız ile tarlanın temizlenmesi doğru olmadığına inanıyoruz. Bununla beraber gerekli tedbirler alınmadığı için maalesef büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Kasıtlı çıkaranlar için demiyorum ama kusurlu dahi olsanız büyük yaralanmalara ve hasara sebebiyet verebilir."

(Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat/İHA)

Bekir Pakdemirli, Denizli, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtulmuş - Son Dakika

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