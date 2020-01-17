Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12. Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12. Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Bakan Pakdemirli, her yıl ocak ayında Berlin'de düzenlenen Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) Fuarı ve Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek "Tarım Bakanları Zirvesi"ne iştirak etmek üzere Berlin'e geldi. Bakan Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın havaalanında karşıladı.

Bakan Pakdemirli, Berlin ziyaretinin ilk gününde Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılan ülkelerin bakanlarının katıldığı resepsiyona katıldı. Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ülkenin tarım bakanı ile bir araya geldi. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile de görüşen Bakan Pakdemirli, mevkidaşı ile uzun süre sohbet etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Teması "Herkes için gıda. Güvenli, çeşitli ve sürdürülebilir beslenme için ticaret" olan 2020 Gıda Zirvesine katılacak olan Pakdemirli, etkinlikler kapsamında "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.

Bakan Pakdemirli ayrıca, Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile AB Komisyon Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya da gelecek.

(Derya Yetim/İHA)

Bekir Pakdemirli, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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