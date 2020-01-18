Bakan Pakdemirli, Almanya'da tarım sektörünü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektöründe olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörünün, son 17 yıldır aralıksız büyüyerek bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 12. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine geldi.

Burada Türk basın mensuplarına, konferansı ve tarım sektörünü değerlendiren Pakdemirli, konferansta, Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner başta olmak üzere 17 ülkeden tarım bakanı ile görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

Konferansta tarım ticaretini masaya yatırdıklarını anlatan Pakdemirli, tarımda lojistiğin, değer zincirinde hakkaniyetli pay almanın, genç çiftçilerin ve kadınların da gündeme geldiğini ifade etti.

Pakdemirli, 70 ülkeden gelen tarım bakanlarının Amazon, Avustralya ve diğer bölgelerdeki yangınları da konuştuğunu dile getirerek, "Biz bu konudaki ülkemizin başarılarını anlattık. Dünyadaki yangınlarla mücadele konusunda teşkilatımızın birinci olduğunu tekrar altını çizdik ve bunun teyidini diğer ülkelerimizden aldık." diye konuştu.

"Konferansta tarımın bir memleket meselesi olduğu ve tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğunun altını çizdim." diyen Pakdemirli, "Onlar da (Bakanlar) bu konuya hak verdiler. Türkiye olarak şöyle bir uyarıda bulunduk. Pilot ve pilot çalışmalardan kurtulun. Teşhisleri bir kenara bırakalım çünkü dünyada neredeyse tarım ve ticaretteki problemlerin hepsi tamamlanmıştır. Artık tedaviye geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, tarım bakanlarına Türkiye'nin tarımdaki başarılarını anlattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektöründe olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörü son 17 yıldır aralıksız büyüyerek bir başarı hikayesi yazmıştır. Bu başarımızı da dünya ülkeleriyle paylaşma imkanımız oldu. Bu başarının çok daha ileriye taşınması gerekiyor. Çünkü önümüzde hem bir nüfus artışı var ve hem de özellikle iklim ve koşulların daha da sert geçmesi bekleniyor. Türkiye bundan sonra daha fazla tarımsal ticaretini artıran, ikili ilişkiler ile ve uluslararası işbirlikleri ile de başarısını daha ileriyi taşıyan, Türk çiftçisinin gururla ürettiği ürünleri daha iyi pazarlayabilen bir ülke haline gelecektir diye umuyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

- "Türkiye sağlıklı gıda üretiyor"

Türkiye'nin GDO'lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ürün üretmiyor olmasını da uluslararası pazarlarda anlatması ve pazarlaması gerektiğini anlatan Pakdemirli, "Çünkü bunun bir bedeli var. Türkiye bunun karşılığını da fiyat olarak alıyor olması lazım. Türkiye sağlıklı gıda üreten bir ülkedir. Topraklarımızdaki kirlilikler, gübre ve ilaç kalıntıları tüm Avrupa Birliği ülkelerinden çok az seviyededir. Bundan dolayı Türkiye'nin bu konuda daha iyi pazarlıyor, daha iyi anlatıyor ve bunu da fiyata yansıtıyor olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki çiftçilerin protestolarına değinen Pakdemirli, tarım ilaçlarının gereğinden fazla kullanılmasına karşı Alman hükümetinin bir mücadelesi olduğunu belirterek, konferansta Alman mevkidaşının sokağa çıkan çiftçilerle görüştüklerini anlattığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile "Gıdanı Koru" kampanyası başlatacaklarını aktaran Pakdemirli, dünyada üretilen 3 gıdadan birinin yenilmeden çöpe gittiğini ve kampanya ile gıdada tasarruf amacı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu konferansta, Türkiye'nin 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliğini yaptığını anlattığını da aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Göç kaynaklı sorunlara, gıda, beslenememe ve yerinden ve yurdundan olma sorunlarına bir şekilde çözüm bulmamız gerektiğini söyledim. Yakındaki ülkelerin değil coğrafi uzaklıklardan bağımsız, tüm ülkelerin bu çözümlerin üzerinde katkıda bulunması gerektiğini anlattım. Hatta ve hatta gelişmiş ülkelerin bu konuda katkılarında çok büyük eksiklikler olduğunun da altını çizdik"

Yangın söndürme uçağıyla ilgili süreç

Bakan Pakdemirli, bakanlara ve uluslararası kuruluşlarının yetkilerine "Geleceğe Nefes" kampanyasından bahsettiğini belirterek, "Bu konudaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi ve bu projenin Türkiye'nin sınırlarının dışına taşınması konusunda hemfikir kaldık." dedi.

Berlin'de boş vakitlerinde Türk iş insanları ve öğrencilerle bir araya geldiğini ifade eden Pakdemirli, gençlere öğütlerde bulunduğunu ve iş insanlarının da tarımsal ticarette yaşadığı sorunlarını dinleme imkanı bulduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin almayı planladığı yangın söndürme uçağı konusunda ise "Süreç devam ediyor. Biz buradaki süreci Savunma Sanayi Başkanlığına devrettik. Savunma Sanayi Başkanlığı bu süreci yönetiyor. Yakın zamanda ihaleye çıkılacak. Rusya burada önemli bir aday ama Rusya'nın dışında da bazı adaylar var. İhalenin akabinde bir karar alınacak diye düşünüyorum." diye konuştu.