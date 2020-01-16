Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12'nci Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulanmak üzere 16-20 Ocak tarihleri arasında Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Bakan Pakdemirli, Almanya'ya gidiyor, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12'nci Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulanmak üzere 16-20 Ocak tarihleri arasında Almanya'ya ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, ocak ayında Berlin'de düzenlenecek Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) fuarına katılacak. Daha sonra, Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek 'Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek olan Bakan Pakdemirli, ardından 2020 Gıda Zirvesine katılacak. Zirvede, 'Tarımsal Kalkınma için Ticaret' konulu oturumda konuşacak olan Bakan Pakdemirli, ayrıca Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Almanya'da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya da gelecek.


Bekir Pakdemirli, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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