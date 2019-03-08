Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Altıntaş'ta Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

Bakan Pakdemirli Altıntaş'ta Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

13 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi AK Parti seçim bürosu açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile gerçekleşti.

Bakan Pakdemirli Altıntaş'ta Seçim Bürosu Açılışına Katıldı, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesi AK Parti seçim bürosu açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile gerçekleşti.

Altıntaş ilçesi Cunmuriyet caddesinde gerçeklen açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Teke ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı konuşmada, "31 Mart yerel seçimlerinde Altıntaşımızı geleceğe taşıyacak toplantımıza ve seçim bürosu açılışımıza hoşgeldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Arif Teke kardeşimizle Altıntaş'ta sandıkları patlatacağız inşallah " dedi.

Altıntaş'ta sorun olan alt yapı çalışmalarına seçim sonrası başlayacaklarını belirten AK Parti Altıntaş Belediye Başkan Adayı Arif Teke, "İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilçemizde var olan sorunları çözmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ise, "Bu trenden inenlerin tekrar binemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Bu ilçenin üzerine kara bir bulut gibi kimsenin çökmeye hakkı yok. Türkiye bölgesel bir imtihandan geçiyor. Darbe girişimleri oldu. Türkiye'yi birileri sürekli istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:20 Kaynak: İHA

Politika
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