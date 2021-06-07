Bakan Pakdemirli'den Koyun-Keçi Yetiştiricilerine Müjde…

"753 Milyon 515 Bin Lira Destekleme Ödemesini Bu Haftadan İtibaren Ödemeye Başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, koyun ve keçi yetiştiricilerimize yapılacak desteklemesinin bu haftadan itibaren ödenmeye başlayacağı müjdesini verdi.

Bakan Pakdemirli; "201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Bütün yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.